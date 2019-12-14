» بعد التخفيضات.. هذه أسعار سيارات "شيري" في مصر

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سيارة شيري
سيارة شيري
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تشهد أسعار السيارات في مصر، حالة من عدم الاستقرار، فما بين هبوط وارتفاع، يتغير السوق، فيما شهدت سيارت "شيري" انخفاضًا على بعض فئاتها، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار شيرى انفى

chery envy بسعر 175000

أسعار شيرى اريزو

اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة

شيري تيجو

tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة

تيجو 7

tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة

تيجو 8

tiggo8 بسعر 425000

تيجو 3

tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه


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