» بعد التخفيضات.. هذه أسعار سيارات "شيري" في مصر

محمد فضل- متابعات
تشهد أسعار السيارات في مصر، حالة من عدم الاستقرار، فما بين هبوط وارتفاع، يتغير السوق، فيما شهدت سيارت "شيري" انخفاضًا على بعض فئاتها، وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000
أسعار شيرى اريزو
اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة
شيري تيجو
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه
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