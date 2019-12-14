» شاهد.. "صلاح" يسجل هدف تاريخي بالـ"كعب"

14 ديسمبر 2019 - 04:42 م

في لقطة تاريخية بمسيرة النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، سجل "صلاح" هدفاً عالمياَ بـ "كعب" قدمه اليمني في مباراة فريقه ضد واتفورد في المباراة التي تقام في الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح لمحة فنية رائعة وسجل الهدف الأول ولكنه عاد وقدم لقطة الموسم في الدقيقة 90 بهدف بـ "الكعب" مر من بين قدمي مدافع الضيوف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من هدف "صلاح" الذين وصفوه بالتاريخي وسط إشادة كبيرة، وتوقعات بان يحصل على أفضل هدف في العام.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره واتفورد بهدفين مقابل لاشيء خلال اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "أنفيلد".

حيث جاء هدفي الريدز عن طريق الفرعون المصري محمد صلاح بطريقة رائعة في الشوط الأول.

وقبل انتهاء الشوط الثاني نجح صلاح أن يضيف الهدف الثاني بالكعب وإنهاء المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 49 مستمراً في صدارة المسابقة، في المقابل توقف رصيد واتفورد إلي النقطة 9 متزيل? جدول المسابقة.





ليـو صلاح حرفيا اقسم بالله ??

الله عليك يا فخـر الكره العربية ??

pic.twitter.com/tt5zobuMrs — مســئول شباك تويتر ®? (@yosefahmed11) December 14, 2019