» تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك

14 ديسمبر 2019 - 12:44 م

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو، خاصة أن بعضهم حصل على راحة أمس بعد خوض مباراة بيراميدز الخميس الماضى.

الفرنسى كارتيرون مدرب الفريق، حرص على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.

ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بالدورى، قبل لقاء زيسكو الزامبى بالجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقي المقرر لها الـ 28 من ديسمبر الجارى.