حكم مخفف للبشير بالسجن عامين
بث مباشر.. النطق بالحكم على عمر البشير
توفى على المنبر.. مكافأة عاجلة من الأوقاف لخطيب الجمعة
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تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة
البشير يصل المحكمة لحضورالنطق بالحكم
من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني
متابعات- الدويني فولي
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