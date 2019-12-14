بالأسماء .. الراحلون عن الأهلي في يناير

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فايلر

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن أسماء الراحلين عن الأهلي خلال شهر يناير المقبل.

وقال "زكي" في برنامجه ، إن الأهلي سوف يرفع اسم لاعبه محمد محمود من القائمة نظرًا لغيابه طوال الموسم.

وأضاف: أول الراحلين هو حسين السيد الذي لديه عروض من القادسية السعودي ، والأسماعيلي ، وثاني الراحلين هو صلاح محسن الذي لا يعجب الخواجة رينيه فايلر نظرًا لأنه لا يبتسم أبدًا خلال تواجده بالنادي ويُظهر تذمره الدائم .

وتابع: ثالث الراحلين هو عمار حمدي الذي يتمسك بالعودة إلى الاتحاد السكندري حتى يستطيع المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي .

واستدرك: رابع الراحلين هو ياسر إبراهيم الذي لا يقتنع فايلر بمستواه ، ومن بعده سعد سمير لكن وجوده في القائمة الإفريقية يمنع رحيله مؤقتا .

واستدرك: سادس الراحلين هو صالح جمعة لكن وليد سليمان يبذل معه محاولات مضنية لإعادته لمستواه حتى لا يرحل.

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