نجم الزمالك ينشر صورة طفله بتيشيرت الأهلي ثم يحذفها بسرعة

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن صورة وصلته لمدافع الزمالك محمد عبد الغني بعد قيامه بتصرف صادم لجماهير نادي الزمالك.
وظهر "عبد الغني" مع طفله الصغير ، وقد ارتدى طفله قميص الأهلي ، وذلك وسط أنباء عن مفاوضات بينه وبين الأحمر .
وقالت مصادر إن اللاعب نشر تلك الصورة على "انستجرام" ثم قام بحذفها سريعا .
يشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" - نجم الزمالك السابق - أعلن انتقاله رسميا إلى الأهلي بعقد مدته 4 سنوات ونصف.
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