روبوت يوجه نصائح هامة للحفاظ على البيانات الشخصية

13 ديسمبر 2019 - 11:00 م

وجهت الروبوت صوفيا، نصائح للمواطنين، لـ الحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه، قائلة :" الخصوصية نقطة هامة وأمر هام" ، مشيرة إلى أنه عندما تحصل الشركات على البيانات الخاصة فهناك احتمالية كبيرة للتعرض للمخاطر.



وأوضحت "صوفيا"، خلال لقاء خاص في برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية dmc مساء الجمعة، أن الهاتف المحمول أهم شيء لحماية الخصوصية، موضحة أنه عندما يقوم البعض بالموافقة على استخدام تطبيقات والوصول للمعلومات الشخصية فهذا قد يعرضهم أكثر للمخاطر، فعليهم البحث عن بديل، أو وقف ذلك.

