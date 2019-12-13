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روبوت يوجه نصائح هامة للحفاظ على البيانات الشخصية

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وجهت الروبوت صوفيا، نصائح للمواطنين، لـ الحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه، قائلة :" الخصوصية نقطة هامة وأمر هام" ، مشيرة  إلى أنه عندما تحصل الشركات على البيانات الخاصة فهناك احتمالية كبيرة للتعرض للمخاطر.
وأوضحت "صوفيا"، خلال لقاء خاص في برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية dmc  مساء الجمعة، أن الهاتف المحمول أهم شيء لحماية الخصوصية، موضحة أنه عندما يقوم البعض بالموافقة على استخدام تطبيقات والوصول للمعلومات الشخصية فهذا قد يعرضهم أكثر للمخاطر، فعليهم البحث عن بديل، أو وقف ذلك.
وعن حضورها لمنتدى شباب العالم 2020، قالت: "إذا تلقيت دعوة سوف أسعد بالمشاركة في منتدى شباب العالم 2020".

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