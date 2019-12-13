النصر يتخطى التعاون ويستعيد صدارة الدوري السعودي

13 ديسمبر 2019 - 09:49 م

حقق فريق النصر فوزًا صعبًا على التعاون، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

جاءت الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول، إذ تقدم التعاون بهدف أحرزه سيدريك أميسى فى الدقيقة 19، إلا أن النصر رد بهدفين عن طريق البرازيلى جوليانو فى الدقيقة 32 والوافد الجديد عبد الفتاح آدم فى الدقيقة 38، الذى سجل أول أهدافه مع العالمى فى مرمى فريقه السابق. وتعرض مدالله العليان لاعب التعاون للطرد فى الدقيقة 82 لحصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة يحتل النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة، بينما التعاون فى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي، غدا السبت، بلقائى ضمك مع الفيحاء والاتحاد يستضيف الفيصلى.