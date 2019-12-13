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ليفربول ينجح في تجديد عقد «ميلنر» حتى 2022

الرياضة

ميلنر
ميلنر
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أمير سعد

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المصريون

ليفربول

ميلنر

نجح مسئولو نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الجمعة، في تمديد تعاقدهم مع جيمس ميلنر لاعب خط وسط الفريق ومنتخب إنجلترا حتى عام 2022.

الجدير بالذكر أن نادى ليفربول الإنجليزى أعلن اليوم الجمعة تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى 2024 بعد النتائج المميزة التى يقدمها الريدز مع المدرب الألمانى.

وكان ميلنر قد انضم إلى صفوف ليفربول فى عام 2015 قادما من مانشستر سيتى فى صفقة انتقال حر، ومنذ انضمامه للريدز فى عام 2015، خاض ميلنر 198 مباراة مع ليفربول فى جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا، وشارك مع الفريق فى 21 مباراة هذا الموسم.

تحدث ميلنر فى تصريحات للموقع الرسمى لليفربول قائلا: "لقد كنت محظوظًا وتشرفت باللعب في هذا النادى منذ أربعة أعوام ونصف العام، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادى ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين هذا المدرب والموظفين المدربين وأن أكون جزءًا من هذا النادى".

وقال ميلنر: "من الواضح أن المدرب انتظر أن يوقع عقده الجديد قبل أن أوقع على عقدى، بحيث يجعلنى أشعر بأنى أكثر أهمية، ليفربول مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار فى التحسن".


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