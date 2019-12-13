» «كهربا» يرد على تهئنة محمد أبوتريكة.. فماذا قال؟

أمير سعد
رد محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، على تهنئة محمد أبو تريكة، عقب توقيعه اليوم الجمعة للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان أبو تريكة قد علق على موقع التواصل الإجتماعي«تويتر» على صورة إنضمام كهربا للأهلي.. قائلاً:" لحظة كده ترجم لي، مبروك وبالتوفيق لكهربا، منتظرين التألق إن شاء الله".
وحرص كهربا الرد على تغريدة أبو تريكة قائلاً:"ربنا يخليك ياعم الناس، أهم حاجة نصايحك".
جدير بالذكر أن كهربا، وقع للنادي الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.
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