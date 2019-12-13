» «كهربا» يرد على تهئنة محمد أبوتريكة.. فماذا قال؟

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رد محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، على تهنئة محمد أبو تريكة، عقب توقيعه اليوم الجمعة للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان أبو تريكة قد علق على موقع التواصل الإجتماعي«تويتر» على صورة إنضمام كهربا للأهلي.. قائلاً:" لحظة كده ترجم لي، مبروك وبالتوفيق لكهربا، منتظرين التألق إن شاء الله".

وحرص كهربا الرد على تغريدة أبو تريكة قائلاً:"ربنا يخليك ياعم الناس، أهم حاجة نصايحك".

جدير بالذكر أن كهربا، وقع للنادي الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.


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