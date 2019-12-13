» مرتضى منصور يعلق على انتقال «كهربا» للأهلي

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الزمالك

مرتضى منصور

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على خبر انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف.

وقال «مرتضى» في تصريحات صحفية: «الزمالك لم ولن يترك حقه في محمود كهربا، وتم تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تتضمن كافة المستندات التي تثبت حق القلعة البيضاء».

وتابع: «يتم كتابة بيانا عاجلاً بعد دقائق للرد على توقيع كهربا للنادي الأهلي بشكل رسمي، ونشر صورة التعاقد».

يذكر أن النادي الأهلي أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انتقال كهربا إلى الفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف.


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