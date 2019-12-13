«كهربا»: ضحيت كثيرًا من أجل الانتقال للأهلي

13 ديسمبر 2019 - 02:17 م

أبدى محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي سعادته الغامرة بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وذلك بعد توقيعه على عقود الانضمام لمدة 4 مواسم ونصف.

وقال كهربا فى أولى تصريحاته الصحفية عقب التوقيع على عقود الانضمام للأهلي :"أنا أهلاوي، وكنت أتمنى الانضمام للقلعة الحمراء (من زمان) ".

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن عقده مع الأبيض قد انتهى، وهو ما يرفضه مسئولي الزمالك، مؤكدين أن عقد اللاعب مازال مستمرًا لمواسم أخرى قادمة.

وانتقل كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سمحت له بالمشاركة في مباريات الفريق.

يُذكر أن محمود كهربا كان قد انضم لمعسكر المنتخب الوطني الشهر الماضي، حيث شارك في مباراتي الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، ونجح في تسجيل الهدف الوحيد لأبناء المدرب حسام البدري في المباراتين.