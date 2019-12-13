من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

13 ديسمبر 2019 - 01:22 م

أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، بفوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية.



وعينه الرئيس السابق عبد العزيز أبو تفليقة، رئيسا للوزراء في حكومة الجزائر في يوم 24 مايو 2017 خلفا عبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية، استلم المنصب رسميا يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017 ليخلفه أحمد أويحي.





و عبد المجيد تبون، شغل العديد من الوظائف مثل وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، كما شغل تبون عديد الوظائف في الإدارة، كما تقلد عدة مناصب وزارية، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية سنتي 1991-1992، وعين وزيرا للاتصال والثقافة، سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في 2001-2002، وعاد تبون إلى وزارة السكن والعمران سنة 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة.



يذكر أن تبون ولد بتاريخ 17 نوفمبر 1945 بالمشرية في ولاية النعامة، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة اختصاص اقتصاد ومالية، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.





وتنافس تبون في الانتخابات الرئاسية مع خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.



وتلقت هذه الانتخابات رفضًا شعبيًا، وذلك بسبب عدم ظهور أي وجوه جديدة من المرشحين فيها، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو، لتحطيم صناديق الاقتراع في الجزائر، من قبل الرافضين لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد.

