أسد مزيف يثير الرعب بأسيوط.. والجثة " كلب"

13 ديسمبر 2019 - 11:38 ص

عقب حالة من الرعب عاشها الأهالي في قرية المعابدة بأسيوط، وذلك عقب رؤيتهم لأسد أثناء لعب الكرة في مركز الشباب، تبين أنه أسد مزيف.

وتمكن الأهالي من قتل الكلب الذي ظهر أعلى قمة الجبل وبين الزراعات.

من جانبه نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط، فى بيان له حول ما تم نشره على المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن ظهور أسد ببعض الزراعات بإحدى قرى مركز ابنوب أو لجثته، وأنها مجرد شائعات.

وبحسب البيان فإنه فور رصد انتشار بعض الشائعات على بعض المواقع الإلكترونية، تم التواصل مع رئيس مركز ومدينة أبنوب، تاج الدين جلال ، والذى أكد أنها مجرد شائعات ولا يوجد لها أى أساس من الصحة ولا توجد أية شكاوى من الأهالى بجميع قرى المركز من ظهور أية حيوانات غريبة أو حيوان شبيه بالأسد، منوها أن ما تم تداوله هو مجرد صور غير موثقة ومجهولة المصدر.







