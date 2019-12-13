الشوباشي: الرئيس عمل اللي محدش عمله

13 ديسمبر 2019 - 09:02 ص

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بمنتديات شباب العالم ، قائلة :" القيادة السياسية الحالية استمعت للشبابو احتوتهم، وهذا لم يكن مطبق من قبل، و كسرت القيود التي كانت مكبلة بها، وخرجت للعالم.



وأضافت "فريدة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن مدينة شرم الشيخ مزدحمة، وبها زخم سياحي، وجنسيات مختلفة من أوروبا وأفريقيا وآسيا، معتبرة أن ذلك أكبر مثال على الأمن والأمان في مصر.



وتابعت:" من يتواجد في شرم الشيخ يشعر أن مستقبل شباب العالم يرسم بها، في فرحة جميلة في شرم الشيخ،في نظام مبهر، الرئيس عمل اللي محدش قدر يعمله ".

