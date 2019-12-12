» هطول الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

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طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن طقس الغد 13 ديسمبر 2019، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وهطلت الأمطار الرعدية بغزارة فجر اليوم الخميس، على مدينتي القاهرة والإسكندرية، وبعض من محافظات الوجه البحري، والتي صاحبها انخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المبكرة من الصباح.

وجاءت موجة الطقس السيئ التي استمرت لساعات قليلة اليوم، مصاحبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وتسبب الأمطار اليوم فيه مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية وذلك إثر صعق كهربائي، أثناء عودته من المدرسة.

وقال شاهد عيان بأنه شاهد الطالب أثناء صعقه بالكهرباء إثر ماس كهربائي، سيطر على عمود الإنارة، وعندما قام الشاب بالاستناد عليه، أدى ذلك إلى مصرعه في الحال، ونقل إلى المستشفى جثة هامدة.

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