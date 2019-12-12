الشوط الأول. تعادل سلبي بين الزمالك و بيراميدز

12 ديسمبر 2019 - 08:28 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك و بيراميدز في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

بدأ اللقاء هادئاً ومرحلة جس نبض بين الفريقين استمرت لأكثر من 5 دقائق دون أى اختبار حقيقي لأي من حارسي المرمى ، وتم إيقاف اللقاء أكثر من مرة بسبب التدخل العنيف أو التسلل.





لجأ الزمالك للاعتماد على الكرات العرضية الطويلة للثنائى مصطفي محمد و من خلفه أحمد زيزو ، لكن ينجح دفاع بيراميدز فى إفسادها جميعا.





الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة لبيراميدز على حدود منطقة الجزاء يسددها محمد فاروق تعلو عارضة محمد عواد بكثير.





الدقيقة 10 هجمة منظمة بين حازم إمام و طارق حامد يمر حازم ببراعة ويلعبها عرضية أرضية يسددها مصطفي محمد تصطدم بدفاع بيراميدز.





الدقيقة 11 عرضية من حازم إمام لكن يخرجها دفاع بيراميدز ثانياً.





الدقيقة 12 ينجح إسلام عيسي فى خطف الكرة من لاعبى الزمالك ويمررها لمحمد فاروق يسددها ضعيفة ويمنع فرصة خطيرة على فريقه.





يهدأ اللقاء نسبيا ، ولكن الأستحواذ كان أكثر لصالح لاعبي بيراميدز.





الدقيقة 16 تمريرة من حازم إمام تصل لأحمد سيد زيزو يسددها قوية تعلو القائم بكثير.





الدقيقة 17 إنذار لمحمد فاروق لاعب بيراميدز للتدخل العنيف مع محمود علاء مدافع الزمالك.





يهدأ اللقاء ، ويستمر اللعب فى وسط الملعب.





الدقيقة 21 يشهر محمود عاشور إنذار لمحمد فتحي لاعب وسط بيراميدز بداعي التدخل العنيف مع طارق حامد.





تدخل عنيف من مصطفي محمد ضد نبيل دونجا ويشهر له الحكم محمود عاشور إنذار أصفر.





الدقيقة 25 تمريرة بينية من أيمن منصور تصل لرجب بكار داخل منطقة جزاء الزمالك يلعبها برأسه لكنها تخرج لضربة مرمى .





الدقيقة 27 تمريرة عرضية من حازم إمام يخرجها دفاع بيراميدز قبل أن تصل لمصطفي محمد المنفرد.





الدقيقة 30 هجمة خطيرة بين مصطفي محمد و سيد زيزو يتوغل زيزو لمنطقة الجزاء و يسددها يتصدي لها أحمدا لشناوي على مرتين.









الدقيقة 32 تمريرة من ساسي لمحمد عبد الشافي الذى يصل داخل منطقة الجزاء يسددها قوية يخرجها أحمد الشناوي لركنية.





الدقيقة 33 هجمة لبيراميدز وكرة وان تو بين دونجا و عمر جابر الذى يلعبها أرضية بينية يخرجها محمد عواد قبل أن تصل لإريك تراوري.





الدقيقة 36 هجمة لبيراميدز تصل لعمر جابر يلعبها عرضية تصل ليد محمد عواد حارس الزمالك.





الدقيقة 38 هجمة لبيراميدز تصل لرجب بكار يلعبها عرضية يقابلها إسلام عيسي برأسه داخل منطقة الجزاء تخرج ضربة مرمى.





تستمر سيطرة بيراميدز على وسط الملعب ويصلو أكثر من مرة لمنطقة جزاء محمد عواد لكن دون ترجمة لأهداف.





الدقيقة 43 هجمة عن طريق الجبهة اليمني الأنشط فى الزمالك عن طريق حازم إمام و سيد زيزو الذى يلعب عرضية يخرجها دفاع بيراميدز.





الدقيقة 44 هجمة عن طريق فرجاني ساسي يلعبها لمصطفي محمد الذي يمررها أرضية لأشرف بن شرقي يلعبها عرضية خطيرة لكن تحتسب تسلل ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.