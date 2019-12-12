» حمادة صدقي مديرًا فنيًا للهلال السوداني

12 ديسمبر 2019 - 05:42 م

أعلن مسئولو نادي الهلال السوداني، تعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لصلاح آدم، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وأكدت صحيفة «الهلال»، الناطقة باسم الفريق، اتفاق رئيس النادي أشرف الكاردينال مع حمادة صدقي لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يصل «صدقي»، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لتوقيع العقد مع النادي بشكل رسمي.

ويملك حمادة صدقي عدد من التجارب التدريبية على مستوى الأندية مع فرق سموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة، كما عمل كمدرب مساعد بالمنتخب الوطني ومديرًا فنيًا لمنتخب الشباب كما تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر للمحليين.