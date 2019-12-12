كيم كاردشيان تقاضي طبيبًا شهيرًا بسبب ما فعله معها

12 ديسمبر 2019 - 05:32 م

أقامت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، دعوى قضائية ضد الطبيب الشهير تشارلز رونيلز لاستخدامه صورتها المنشورة على صفحتها بموقع "إنستجرام"، ووجها عليه آثار دماء، أثناء إجرائها تجربة طبية عام 2013 ضمن حلقة من برنامج كورتنى وكيم تيك ميامى، دون الحصول على إذن منها ونشرها الطبيب كدعاية له على موقعة الإلكترونى، وفقاً لما ذكره موقع " metro.co ".

ونشر الطبيب صورة كيم إلى جانب صور مماثلة لنماذج Bar Refaeli وGisele Bundchen الذين يتلقون العلاج، وقدم المحامى فى دعوته للمحكمة وثائق تتهم "الطبيب تشارلز رونيلز" بانتهاك حقوق الطبع والنشر، وأيضاً انتهاك العلامة المسجلة وحق الدعاية، وانتهاك العلامة التجارية للقانون العام فى كاليفورنيا.

وذكر التقرير، الذى نشره موقع metro.co ، أن الطبيب يمارس المهنة فى ولاية ألاباما، وأنه أعتاد على الترويج لمختلف الإجراءات التجميلية التى يزعم أنها تحمل علامة تجارية.