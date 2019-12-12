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لقاء الخميسي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة: "ما بسمعش"

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لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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علا خطاب

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انتقادات

لقاء الخميسي

عرب وود

اطللاة جريئة

خرجت الفنانة لقاء الخميسي، عن صمتها، لترد عن منتقدي إطلالتها في المهرجانات الفنية، حيث وصفها الكثير بـ"الجريئة والملفتة" لتوضح أنها لا تستمع لهذه الآراء، مضيفة "بلبس إللي يعجبني".

وقالت لقاء الخميسى، خلال لقائها فى برنامج "عرب وود": "سياستى فى هذا الاتجاه هى آكل وأشرب وألبس الذى يعجبنى ويناسبنى، ولا أنظر إلى أى آراء وأتجاهلهم تمامًا".

وأضافت لقاء الخميسى: "دائمًا ما أرتدى كل ما أراه مناسبًا بالنسبة لى وأشعر بملاءمته لى، وهذا أمر طبيعى، كونه يعترض عليه أشخاص آخرون فهو أمر يخصهم".


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