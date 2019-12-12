المرأة أخذت جوزها ونزلت تعملي تفويض

12 ديسمبر 2019 - 12:38 م

تحدث الرئيس السيسي عن تجربته في التعامل مع المرأة خلال العشر أعوام السابقة قائلاً: "اسمحولي أن أتحدث عن تجربتي الشخصية كإنسان مصري عن عظيمات مصر اللي هم جزء من عظيمات العالم وأفريقيا".

وأضاف الرئيس: "سأنقل لكم تجربتي في العشر سنين الماضية، حيث مرت بمصر أحداث عظيمة، تصدت فيها المرأة وتحركت واستدعت نفسها في عام 2013 بقوة وفي ظروف في غاية القسوة والصعوبة للحفاظ على الهوية المصرية ولحماية وظنها وكل الأجيال المقبلة".

وتابع خلال حضوره فعالية "تعزيز دور المرأة الأفريقية" ضمن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة باعتبارها عاصمة الشباب الأفريقي على أن: "بالرغم من وصول القيادة في هذا الوقت وصلت بانتخابات، لكن المرأة المصرية شعرت بأن هذا التوجه سيضيع الدولة المصرية تقدمن وخرجن بالملايين ثم خرج أكثر من 30 مليون مصري في 30 يونيو".

وأكمل: "أن المرأة كانت في مقدمة الخارجين لإعطائي التفويض، خدت زوجها وأبناءها وكانوا أكثر من 35 مليون مصري بدون مبالغة"، معقبا: "دور المرأة ممكن يكون محدش خد باله منه لكن أنا خدت بالي منه، المرأة أخدت جوزها ونزلت في رمضان في الحر عشان تساعدني وتساعد مصر وتوقع علي تفويض".