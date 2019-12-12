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سفيرة مصر بالسنغال تستقبل مجموعة من المشاركين في منتدى شباب العالم

الحياة السياسية

سفيرة مصر بالسنغال
سفيرة مصر بالسنغال
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علا خطاب

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منتدى شباب العالم

سفيرة مصر بالسنغال

استقبلت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر في السنغال مجموعة من الشباب السنغالي المشارك في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وقد أعرب الشباب خلال اللقاء عن سعادتهم بالمشاركة في المنتدى على ضوء الخبرة التي سيكتسبونها، بالإضافة إلى ما يوفره المنتدى من فرصة للتحاور مع نظرائهم ومع صانعي القرار، فضلاً عن أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها خلال المنتدى.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على ترحيب مصر باستقبال الشباب من مختلف أرجاء العالم، وخاصة من القارة الإفريقية، بما يؤكد على عمق العلاقات والاهتمام الذي توليه مصر للنهوض بشباب القارة في سبيل ضمان مستقبل أفضل.


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