عطل الخط الأول بمترو الأنفاق

12 ديسمبر 2019 - 11:07 ص

تعطلت حركة مرور قطارات المترو بالخط الأول، بسبب هطول الأمطار بكثافة ما تسبب فى اهتزاز الشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان.

أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى للشركة، قال فى بيان صادر عنه إن فرق الطوارئ انتقلت إلى مكان العطل وجار العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طرة البلد فى الاتجاهين ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد فى اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة ، وأنه وجار إصلاح العطل.