السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها
جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي
رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل
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استمرار فعاليات منتدى أسوان
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
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