استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

علا خطاب
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس،الموافق 12/12/2019، ليسجل سعر الدولار 16.085 جنيه للبيع والشراء 16.20 جنيه .
أسعار الدولار في البنوك:
أسعار الدولار في البنك المركزي
16.0852
16.2032
أسعار الدولار في بنك مصر
16.07
16.17
أسعار الدولار في البنك الأهلي
16.07
16.17
أسعار الدولار في بنك القاهرة
16.07
16.17
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.08
16.18
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.08
16.18
أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.11
16.20
أسعار الدولار في بنك عودة
16.09
16.19
ظهر11:53 ص
فجر
05:20
شروق
06:49
ظهر
11:53
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28