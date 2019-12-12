  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

السيسي

جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي

الكنيست الإسرائيلي

رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

الرئيس السيسي

السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

سجائر

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

تامر أمين

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

هنا وسليم

"الموضوع ماخدش 10 دقايق".. وفاة طفلين بسبب شاحن

السيسي في منتدى أسوان

استمرار فعاليات منتدى أسوان

أرشيف

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها

الصفحة الأخيرة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قصة موقف محرج تسبب فيه توأم الفنانة عبلة كامل: كانت فضيحة

#

الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا

#

أصالة تروي قصة صديقتها التي خانها زوجها .. فمن هي؟

#

أول رد من «فجر السعيد» على تدهور حالتها الصحية

السرقة

الصداقة

قررت سامنثا وود - 27 سنة - وضع كاميرا مخفية في منزلها لتعرف أسرار اختفاء كميات كبيرة من أموالها خلال الفترة الأخيرة .

وعادت سمانثا لتشاهد ما سجلته الكاميرا لتكتشف أصعب شيء في حياتها ، وهو خيانة صديقتها .

وتبين من المقاطع المصورة أن صديقتها المقربة "ميليسا كولير" - 28 سنة - تسرقها دون رفة جفن .

ورأت سمانثا صديقتها تضع يدها في حقيبتها وتأخذ بعض الأموال ، ثم صعدت إلى الدور العلوي.

وبعد رؤية المقطع ، نزلت سامنثا وأعدت كوبين من الشاي لها ولصديقتها الخائنة .

لكنها سلمت المقطع لصحيفة "ديلي ميل" وعلقت عليه قائلة: لقد بكيت بشدة .. صديقتي التي لطالما ساعدتها تسرقني.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي
» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"
» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر
» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها
» رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي
» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس