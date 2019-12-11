وزير التنمية المحلية: مش هتشوفوني غير وأنا قدام مكاتبكم

11 ديسمبر 2019 - 02:35 م

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تفقده لأكثر من حي بشكل مفاجئ، لاستطلاع أحوال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه حول بعض مسئولي الأحياء للنيابة وإيقاف عدد من رؤساء الأحياء عن العمل.

وأضاف شعراوي خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه اتفق مع المحافظين الجدد على أنه سيزور المحافظات ويتجول في الأحياء للوقوف على أحوالها، دون تواجد المحافظين معه في الزيارة، معقبا: "هزور جميع المحافظات سرا، مش هتشوفوني غير وأنا قدام مكاتبكم".

وتابع: هناك لجان مشكلة من قطاعات الوزارة للتجول في الأحياء لقياس مدى الخدمة التي يتلقاها المواطن، موضحًا أنه أرسل قطاع التفتيش بالوزارة، لتصوير المناطق على الوضع الجديد بعد تنظيفها.