الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس وتنصحهم بهذا الأمر

11 ديسمبر 2019 - 01:45 م

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من الخميس تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار على كل أنحاء الجمهورية، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب البلاد خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وطالب "شاهين" خلال تصريحات له، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، في ظل حالة عدم الاستقرار سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة على القاهرة وسيناء".

وأشار إلى أن عدم الاستقرار يستمر يوم واحد فقطن لكن مع بداية يوم الجمعة تهدأ الرياح وتقل فرص سقوط الأمطار لتنحصر على السواحل الشمالية فقط وتكون من خفيفة إلى متوسطة.?