أوامر بإغراق أي سفينة تركية بعد تصريحات أردوغان

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متابعات- الدويني فولي

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أردوغان

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حفتر

قال اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، في تصريحات لقناة "ألفا" اليونانية، إن "القوات البحرية ستتعامل بقوة مع أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية".

وتأتي تصريحات الضابط الليبي البحري، ردًا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر، وقال أردوغان، إنه "مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس".

وأضاف أن "الأوامر التي صدرت لقواته من قبل القيادة العامة للجيش الليبي واضحة وتقتضي تدمير وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية".

وأكد أن "القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير حفتر، عاقدة العزم على عدم السماح بتنفيذ اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق بشأن تعيين الحدود البحرية، وإنشاء منطقة اقتصادية في شرق المتوسط"، موضحًا أن "أغلب سواحل ليبيا تخضع لسلطة الجيش الوطني الليبي".

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