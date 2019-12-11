» مي عمر تبيع زوجها بعد هجومه على ياسمين صبري

11 ديسمبر 2019 - 07:00 ص

علقت الفنانة مي عمر على الخلافات الدائرة بين زوجها والفنانة نسرين أمين من جهة ، بالإضافة للفنانة ياسمين صبري من جهة أخرى.



بدأت منذ مسلسل الأسطورة ، حيث اتهمت نسرين أمين ، المخرج محمد سامي بحذف مشاهد لمصلحة زوجته مي عمر ، قبل أن يعود سامي ويتهم نسرين بأنها "ممثلة درجة خامسة" .. لترد عليه قائلة: الحمدلله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور " في إشارة إلى مجاملة "سامي" لزوجته مي عمر.



وهي المعركة التي تدخلت فيها الفنانة ياسمين صبري بدعم "نسرين أمين" ، ليعود سامي ويصف "ياسمين" بأنها شكل بلا روح.



وعادت مي عمر للتتبرأ من كلمات زوجها قائلة: الفن هو الجمال والإبداع .. الفن هو الرقي والسلام .. الفن هو الإحساس وهو الحب .



وأضافت: أرفض الدخول في أي خلافات أو نزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي .. تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعمري والتطوير من نفسي ، وتطوير أعمال فنية جيدة والارتقاء بموهبتي وأدائي والأفكار التي أقدمها وأجسدها.



وأردفت: وكعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن .



