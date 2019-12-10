  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

بعد انتشار استخدامها في الانتحار..

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

آخر الأخبار

الحبة السامة
الحبة السامة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر

#

أزهري: هذا القرار أنقذنا من الرجعية

#

وزير الطاقة السعودي: ولي العهد سيعلن هذا القرار قريبا جدا

#

السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن أرامكو

علق الدكتور عباس الشناوي، مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، على استخدام حبة القمح في الانتحار، قائلًا إن حبة القمح عبارة عن مبيد حشري في صورة صلبة، لافتًا إلى أن الحبة تستخدم لحفظ التقاوي وحفظ الحبوب التي يتم تخزينها.
وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن الحبوب تقاوم الحشرات، وتقضي على الحشرات الموجودة في الحاصلات والتقاوي المخزنة، وتكون آمنة تمامًا؛ لأنها تتحول إلى مادة سائلة غير مضرة على الإطلاق.
وأوضح أن الحبة السامة ليست علاجًا، وأن البعض يستخدم هذه الحبة للتخلص من حياته، لافتًا إلى أنها مبيد سام، والإنسان يستخدمها للقضاء على حياته مثلما يستخدم أي شيء آخر.
وأشار إلى أنه أصبح هناك رقابة صارمة على استخدام وتداول هذه الحبة، ولا يتم صرفها إلا من المنافذ الرئيسية، وبدأوا في وضع تشريع لها بأنها لا يتم استخدامها إلا لحالات معينة.
 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف
» بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته
» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه
» "فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها
» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس