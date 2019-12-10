وزير التنمية المحلية: مهلة 15 يوما لشركات النظافة المخالفة

10 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم إعطاء مهلة 15 يوما لشركات النظافة المخالفة وتوقيع جزاء على من لا تلتزم ببنود العقد، معقبًا: "زي ما بتاخد فلوس لازم يكون في خدمة للمواطن.. الشركات بتقول أنها بتشيل القمامة 3 مرات اللي أنا شفته بيقول أن بقالها مدة طويلة مش بتشال".



وناشد "شعراوي"، المواطنين، خلال لقاء خاص لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساعدة المحليات على أن يقوموا بعملهم، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت ما يقرب من 90 ألف شكوى بشأن القمامة وتم حلها جميعا.

