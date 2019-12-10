"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

10 ديسمبر 2019 - 11:00 م

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن السكة الحديد تخدم الشعب المصري بالكامل، منوها أنها من أقل وسائل المواصلات بمصر في سعر التذكرة، ولهذا هناك إقبال من المواطنين على استخدام السكك الحديدية.



وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن السكك الحديد توفر آلية الاشتراك السنوي في الخدمة بأسعار زهيدة، كاشفًا أن قيمة التذكر لا تمثل من تكلفة التشغيل أكثر من 20%.



وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه بعد الانتهاء من رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، سيكون هناك تحريك لأسعار التذاكر وخاصة القطارات المكيفة، لافتا إلى أن هناك شركة تابعة لهيئة السكة الحديد تقوم بأعمال النظام داخل القطارات بكافة الدرجات.



وعبر المهندس أشرف رسلان، عن أمله في أن يشعر المواطن المصري بحجم التغير الذي تشهده السكك الحديدية، حيث أنهم يعملون على تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.



ولفت "رسلان"، إلى أن الجرارات الجديدة التي وصلت منذ عدة أيام ستدعم تطوير القطارات لتقديم خدمة أفضل، واعدًا المصريين الفترة القادمة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن تطوير المنظومة.

