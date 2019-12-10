أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

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مصر

رجل اعمال

أشرف السعد

علاء مبارك

قال رجل الأعمال أشرف السعد، المقيم بلندن بعد هروبه منذ حوالي 21 عامًا، لاتهامه بالنصب وجمع أموال طائلة من المواطنين، إنه سوف يعود إلى مصر خلال الأيام القادمة.

وتمنى أشرف السعد، أن يزور الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد عودته إلى مصر، مطالبًا علاء مبارك بتحقيق أمنيته برؤية والده "حسني مبارك".

جاء ذلك في تعليق لـ"السعد" على رد لعلاء مبارك عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال :«صباح الخير استاذ علاء  انا ان شاء الله راجع مصر خلال ايام فهل ممكن ازور الرئيس مبارك وهذا أمل اسال الله ان يحققه لي».

ويقيم السعد في بريطانيا بعد أن فر من مصر قبل 21 عاما، إثر تحفظ الحكومة على أمواله في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال التي كانت تتهمها بالنصب على المصريين آنذاك.


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