السيسي: لن يكون لدينا غد أفضل إلا باثنين

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منتدى أسوان

المرأة والشباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق السلام واستمراره لن يتحقق سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها على كامل ترابها، والارتقاء بقدرتها المؤسسية في كل المجالات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، بأن رؤيتنا للقارة الإفريقية لن تكتمل للغد الأفضل الذي نبتغيه إلا بإعطاء المكانة المستحقة للمرأة والشباب.

وتابع قائلاً: "لن نكون أفضل ولدينا غد أفضل إلا باثنين "المرأة والشباب"، مؤكدًا أن منتدى أسوان محفل أفريقي فريد يمثل منصة إقليمية وقارية للحوار وتبادر الخبرات والآراء وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين المصريين والأفارقة والدوليين.

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