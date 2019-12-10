» حلا شيحة تنعى الراحل سمير سيف عبر إنستجرام

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حلا شيحة
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انستجرام

حلا شيحة

سمير سيف

نعت الفنانة حلا شيحة، المخرج الراحل، سمير سيف، عبر حسابها على "إنستجرام"، ذاكرة أفلامه الرائعة .

ونشرت "حلا" عبر حسابها على "إنستجرام" صورة للمخرج سمير سيف، وكتبت عليها، " أفلامه من أكثر الأفلام اللي حبتها وفضلت فكراها زي غريب في بيتي والهلفوت والنمر والأنثي وكل أفلامه تقريبًا كان مخرج مختلف ومتميز سمير سيف.. البقاء لله".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع البوست، وجاءت التعليقات كالاتي: " البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويسكنه فسيح جناته " ، " اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وكان قد رحل المخرج الكبير، سمير سيف، عن عالمنا، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة .



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