» أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

10 ديسمبر 2019 - 12:41 م

ظهر المخرج طارق العريان، في أول ظهور له، بعد انفصاله عن الفنانة السورية، أصالة نصري، ليؤكد بذلك الشائعات التي تداولت الفترة الماضية.

وشهد حفل فنى خاص أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد إعلان الانفصال عن المطربة أصالة، حيث ظهر بمفرده.

وحضر الحفل عمرو دياب ودينا الشربيني وبسمة وبشرى وخالد الصاوي ويسرا وليلى علوي وتامر حبيب وطارق العريان ونيللى كريم فى أول ظهور أيضا بعد استئصال ورم من وجهها .

وكان الإعلامي تامر أمين أعلن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة "النهار ".

وكشف تامر أمين، عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا هى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي". ".