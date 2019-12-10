أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويوفد رئيس الوزراء

10 ديسمبر 2019 - 11:15 ص

يترأس رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وفد بلاده في اجتماع القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستعقد في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.





وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات القمة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول مصالحة خليجية مرتقبة، على خلفية إعلان وزير الخارجية القطري عن مفاوضات مع السعودية حول الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.



