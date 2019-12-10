مرتضى: أقلنا ميتشو لسبب مختلف تماما عن تراجع النتائج

أحمد عادل شعبان
كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - عن الأسباب التي قادته ومجلس إدارته إلى إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق.
وقال منصور في فيديو نشره عبر حسابه بـ"يوتيوب" إن "ميتشو" لم يكن مريضا ، مضيفًا: اللاعبون فهموا كلامه بشكل خاطيء حين تحدث عن أنه يفضل الإصابة بأسوأ مرض على أن يخسر من مازيمبي.
وأضاف : عاتبت اللاعبين على رسائل الدعم التي كتبوها لميتشو ، ولم نتحدث كمجلس بعد الخسارة من الأهلي أو إنبي أو مازيمبي ، لكن حين خرج اللاعبون ودعموا ميتشو اتخذنا قرارا بإقالته لأن الموقف سيكون في غاية الخطورة لو استمر وسيتبين وكأن اللاعبون يتحكمون في بقاء أو رحيل المدير الفني.
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