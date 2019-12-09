  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شريف مدكور

التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير

أسعار اللحوم

"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة

تعبيرية

5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»

المخرج سمير سيف

وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة

بن سلمان

ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

أرشيفية

بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر

أرشيف

الأرصاد تحذر المواطنين

الملك سلمان

الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس

بالفيديو..

تعليق "أديب" على بيان "العدل" بشأن خدمات الشهر العقاري

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

برلماني: وضع الشهر العقاري في مصر أصبح "كارثي"

#

تعليق ناري لـ"أديب" على قرار نقل الشهر العقاري لـ"التخطيط"

#

"أديب" يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة "منتقبة" قصر الثقافة

#

تعليق مثير لـ" إليسا بشأن فرض ضرائب على "واتساب"

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان وزارة العدل التي أصدرته عن خدمات الشهر العقاري قائلا: "الله يكون في عون وزارة العدل.. أنتم أبطال بيوجهونا إزاي إحنا جحافل، وكل حاجة في البلد بتعتمد على الشهر العقاري".
وأشار "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الشهر العقاري يعاني من عجز واضح في العمالة، حيث إن عدد الموظفين في مصلحة الشهر العقاري بكل مكاتبه على مستوى الجمهورية يبلغ 6 آلاف موظف، مضيفا: "دي ماسبيرو لوحدها عندها 34 ألف موظف".
وأضاف أن وزراة العدل تقوم بعملية تطوير لمكاتب الشهر العقاري، مبديا دهشته من الهجوم عليه بعد دعوته أن يتولى القطاع الخاص إدارة الشهر العقاري.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المملكة تكشف حقيقة تعديل رسوم الوافدين للبلاد
» وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي المرج وحلوان
» وثائق تكشف معلومات صادمة بشأن حرب أفغانستان
» شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح
» إيران: مستعدون لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة
» الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"
» «رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
» سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في نهاية التعاملات
» الموت يفجع لاعبا شهيرا
» أسعار الذهب تعاود ارتفاعها مجددًا
» اتفاقية هامة تجمع السعودية وإيران على مائدة واحدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس