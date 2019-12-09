التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير

09 ديسمبر 2019 - 10:10 م

كشف الدكتور شريف عبد الحليم، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الأخير، مؤكدًا أنها نتيجة الإنفلونزا العادية الموجودة في الجو، والتي يتأثر بها أي شخص عادي، ولكن المشكلة تكمن في أنه يتناول جرعات من العلاج تعمل على تقليل المناعة بنسبة بسيطة، مما يؤدي إلى تأخر الشفاء من هذا الفيروس وليس أكثر من ذلك.



وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن دور البرد الذي تعرض له شريف مدكور زاد من درجة حرارته وليس له أي تأثير على مرحلة علاجه، موضحًا: "أجرينا العملية منذ فترة وتم الانتهاء أيضا من مرحلة العلاج ونحن الآن في مرحلة المتابعات".



وأشار إلى أن شريف مدكور تعرض لعملية نقل دم منذ يومين، وأن هذه العملية ليس لها علاقة بفيروس الإنفلونزا الذي تعرض له، ولكن نقل الدم كان بسبب الأنيميا التي يعاني منها وسببت له تعبًا في الآونة الأخيرة.

