"مرضى ملوش علاج".. فيروس خطير يهاجم شريف مدكور

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أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بفيروس في الدم، ليس له علاج، قائلاً: "الفيروس جالي نتيجة ضعف مناعته بعد تناوله جرعات من الكيماوي لعلاج مرض السرطان الذي أصيب به منذ شهور".

وأكد "مدكور" خلال مقطع فيديو لايف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لم يتبع إرشادات الأطباء بعد جلسات الكيماوي، معقبًا: "كان لما حد بيدخل عليا كنت ببوسه فجالي فيروس من أكثر من شهر مالوش علاج غير أن الجسم يحاول يقاومه ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسمي إلى 40 درجة".

وطمأن شريف مدكور، كل مرضى السرطان بشأن الكيماوى، قائلاً: "ليس له علاقة بالنتائج التى وصل إليها لكن تهاونه وعدم استماعه الى نصائح الأطباء بمنع السلامات هو ما أدى الى انتقال الفيروس له".

ووجه نصيحة لمرضى السرطان قائلاً: "أرجوكم بلاش السلام والأحضان والبوس ومن غير ما حد يزعل"، موضحًا أنه لن يسلم على أي شخص وسيرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أنا الحمد لله اتحسنت شوية وفي أيام بقدر انزل فيها الشغل وأوقات تانية كنت بعتذر"، معقبًا: "أنا مش بقدر اخد كل الأدوية علشان أخفض حرارتي المرتفعة لأن في حاجات بتعملي حساسية في جسمي".

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