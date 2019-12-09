سعوديات يقتحمن مهنة الباريستا..هذه التفاصيل

تداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث عن بعض السعوديات اللائي اقتحمن مهنة الباريستا أو صانع القهوة، وكشفن عن مدى الإنجاز والتمكن الذي وصل إليه البعض منهن في هذه المهنة .

والـ"باريستا" مهنة جديدة جذبت السعوديين والسعوديات في إطار برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين أكثر من 27 قطاعًا في مجالات مختلفة.

وفي التفاصيل، فقد بدأت عدد من الشركات المتخصصة في مجال "الكافيهات" وتقديم القهوة استقطاب الشباب والشابات السعوديات، بكثرة خلال الفترات الماضية.

ومع مرور الوقت، أصبح رؤيتك لبنات في الكافيهات يسجلن طلباتك أو يصنعن القهوة لك، مشهدًا مألوفًا في المجتمع السعودي،وذلك في إطار رؤية 2030 .