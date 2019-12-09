موسى يفجر كارثة مصلحة الشهر العقاري

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صدى البلد

علي عبد العال

أحمد موسى

الإسكندرية

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن الشهر العقاري قائلاً: "أبراج محافظة الإسكندرية ومنطقة مدينة نصر بالقاهرة والمنتجعات غير مسجلة في الشهر العقاري".

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "إذا تم تسجيل الوحدات العقارية الدولة ستحصل على أموال طائلة تصل للمليارات".

وأكد أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب هدد وزير العدل باستجواب، معلقًا: "لم تحدث من قبل خاصة أن الوزير لديه حصانة".

وأوضح أن "أزمة الشهر العقاري تؤرق الجميع، والدكتور عبد العال طالب الحكومة بالاهتمام بالشهر العقاري خاصة أن معظم المواطنين يعانون من المكاتب"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب صرح بأن الشهري العقاري هو المسئول عن عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر.

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