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حقيقة عودة أحمد على لصفوف "ذئاب الجبل"

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أحمد على يوقع لدجلة 3 سنوات

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قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، إن إدارة النادي لا تفكر فى عودة اللاعب أحمد على مجددًا لصفوف الفريق الفترة المقبلة، بعدما أعلن ديسابر المدير الفنى لبيراميدز عدم رغبته فى ضم اللاعب

وأضاف "عادل" خلال تصريحاته لـ"الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم نفكر على الإطلاق في إعادة اللاعب، نتمنى له التوفيق في أي مكان آخر.

وواصل اللاعب يحاول الاتصال بنا لكي يعود ونحن لا نرد على اتصالاته، بعدما رحل عن صفوف الفريق بشكل غير لائق.

واختتم اللاعب قبل رحيله أكد لنا أنه لن يرحل عن صفوف الفريق مهما حدث، وتفاجئنا برحيله بشكل لا يرضينا.


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