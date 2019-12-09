» "آل الشيخ" يكشف كواليس مكالمته مع الخطيب

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قال تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه تلقى مكالمة من الكابتن محمود الخطيب ، رئيس نادي الأهلي .
وكتب تركي آل الشيخ ، عبر صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك": "تلقيت اتصالا غاليا من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وطمنته أنا بخير والمهم أنه كمان يكون بخير".
وكان تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية وسافر إلى أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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