حاولا تقطعيه.. اعتداء وحشي على مصري بالكويت بـ"ساطور"

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اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري

محمد فضل- متابعات

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الكويت

ضرب

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مصرى

ساطور

تعرض مصري بالكويت، إلى اعتداء وحشي على يد اثنين، بسبب خلاف مروري، ما دعاهما إلى توقيفه على الطريق وإنزاله من سيارته والاعتداء عليه بساطور.

وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية، أنه تم نقل المصري إلى العناية الفائقة في مستشفى مبارك، إثر إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، جراء اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية.

وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت بالقرب من جمعية السالمية، عندما دخل المواطن المصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، إذ أخرج أحدهما ساطوراً بينما حمل الأخير آلة حادة، وقاما بالاعتداء عليه، حتى سقط غارقا في دمائه ثم هربا.

وقال المصدر، إن «عددًا من المارة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية بالحادثة، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تم إسعاف المصاب إلى مستشفى مبارك الكبير، وأدخل إلى العناية الفائقة، بعدما تبين أنه تعرض إلى قطع في شرايين الساق وجروح عميقة في الرأس، وبعد إفاقته أدلى بتفاصيل الحادثة للأمنيين، لافتا إلى أنه لا يعرف الشخصين اللذين اعتديا عليه، وزود رجال المباحث بأوصافهما ونوع مركبتهما، وجار البحث عنهما وضبطهما».


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