صناع الخير وأبو العنين والهيئة يحتفلون بإجراء أكبرعدد عمليات زرع قرنية

08 ديسمبر 2019 - 11:02 ص

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة أبو العنين الخيرية والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بإجراء أكبر عدد عمليات زرع قرنية في يوم واحد بالمجان وذلك بإجراء 10 عمليات قرنية بمعهد الرمد التذكاري أحد معاهد هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية وقام بإجراها نخبة من قيادات وأساتذة الهيئة والمعهد.

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية بان احتفال الجهات الثلاث صناع الخير ومؤسسة أبو العنين وهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بإجراء 10 عمليات زرع قرنية يأتي تتويج لبروتوكول التعاون الذي وقع مؤخرًا بين الجهات الثلاث واستمرارًا للتعاون في مجال إجراء عمليات زراعات القرنية بالمجان لغير القادرين

وأشاد عبد الفتاح بجهود مؤسسة أبو العنين في دعم غير القادرين ومبادرة المهندس محمد أبو العنين بالتبرع بإجراء 100 عملية قرنية بالمجان تمامًا لغير القادرين ،مضيفًا أن مؤسسة صناع الخير نجحت من خلال مبادرة عنيك فى عنينا فى الكشف على 180 ألف مواطن وإجراء19500 عملية جراحة عيون مختلفة، بالإضافة إلى اجراء 210 عملية زرع قرنية.

من جانبه اوضح مصطفى عزت مدير عام مؤسسة ابو العنين أن دعم المؤسسة لاجراء عمليات القرنية لغير القادرين بالتعاون مع صناع الخير وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أحد إستراتيجيات المؤسسة الهادفة الى تقديم خدمات صحية فريدة وذات جودة بالمجان تماما لغير القادرين من كافة انحاء الجمهورية وان المؤسسة وفى هذا الشأن نجحت حتى الآن في إجراء الآلاف من العمليات الجراحية في مختلف النواحى الطبية لغير القادرين مجانا بالاضافة الى تقديم خدمات انسانية ومساعدات موسمية متعددة لغير القادرين

ومن جهتها اوضحت الدكتورة ليلى الشاذلى مديرة معهد الرمد التذكارى إن تعاون مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة أبو العنين مع الهيئة عبر معهد الرمد التذكارى له دور كبير ومثمر فى القضاء على قوائم انتظار مرضى زراعة القرنية بالمعهد وعلى مستوى مصر بشكل عام ، مضيفه أن هذا التعاون مستمر على مدار عام ونصف لإجراء 100 عملية حيث تم الانتهاء من 75 علمية، وأجرينا 10 عملية زرع قرنية فى يوم واحد قامت بها ثلاث مجموعات من الأطباء المتخصصين من قيادات واساتذة الهيئة والمعهد حيث تراس الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة احد الفرق وقام بنفسه باجراء احدى هذه العمليات وقامت مديرة المعهد بتراس فريق اخر وقامت الدكتورة ايناس مراد الاستشارية بالمعهد بتراس الفريق الجراحى الثالث وقد تم اجراء العمليات بنجاح ليصبح ذلك انجاز عظيم حيث ولاول مره في تاريخ جراحات زراعة القرنية يتم اجراء هذا العدد في يوم واحد

من جانبه عبر د محمد صلاح رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية عن سعادته بالتعاون بين الهيئة وصناع الخير ومؤسسة ابو العنين موضحا ان اجراء 10 عمليات زراعة قرنية في يوم واحد في مكان واحد حدث طبى كبير ونادر لأن عمليات زرع القرنية صعبه جدا وتحتاج إلى تقنيات عالية وأطباء أكفاء لإجراء هذه العمليات بإلاضافة إلى تكلفتها العالية والتى تصل إلى 40 الف جنية للحالة الواحدة

وثمن صلاح درور مؤسستى صناع الخير وأبو العنين فى مساهمتهم مع الدولة في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى زرع القرنية خاصة أن الخدمة الطبية في هذا المجال مكلفة جدا وان تعاون المجتمع المدنى مع الجهاز التنفيذى للدولة في تقديم خدمات طبية نوعية لغير القادرين بالمجان نموذج جيد ونهج تتبعه جميع الدول بما فيها الدول المتقدمة موضحا ان بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة أبوالعنين سوف يمتد إلى تخصصات أخرى منها القلب وأمراض السمع.