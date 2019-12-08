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رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ماسبيرو"

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير،  ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، والاسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، اليوم الأحد، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة من أجل النهوض بكل مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميًا، وأن هناك تكليفات من  الرئيس عبد الفتاح  السيسى بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.

وصرح المهندس كامل الوزير بأن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق،  والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، إضافة إلى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي (السلام العاصمة/ الإدارية) في محطة عدلي منصور.  

وأشار وزير النقل،  إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم، مؤكدًا أن محطة ماسبيرو تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية، وتقع على مساحة  3600 م2 بعمق 28 مترا من منسوب سطح الأرض، وتتكون المحطة من ثلاثة أدوار، وأنه قد روعى في تصميم المحطة أن يتم استغلال موقع المحطة بالكامل لإنشاء مبنى تجارى وإدارى أعلى جسم المحطة، ليكون مصدراً جديداً لزيادة عائد الخط الثالث،  مع  الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تمت  أعمال نزع الملكية لمتاجرهم  لتنفيذ هذه المحطة، إيماناً من الدولة بعدم تعرض شاغلى أي منطقة لأي ضرر، سواءً كان مادياً أو معنوياً من تنفيذ أي من المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة.

و أوضح وزير النقل، أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالاً الى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوباً جامعة القاهرة  بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، ويتم تنفيذها علي ثلاثة أجزاء : الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل  علي عدد (4) محطات نفقية، وهـــــي " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات "، ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021 ، والجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ومخطط افتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات ( 3محطات نفقية) ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ] ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.

وأضاف وزير النقل، أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى  أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، حيث  تم إفتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها إفتتاح محطة هليوبوليس والتى تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2019، كما أنه من المخطط أن يتم إفتتاح محطتى (النزهة – هشام بركات) بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، كما يجرى تنفيذ باقي المرحلة ليتم افتتاحها في إبريل 2020. 




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