» «ماني»: أتطلع للفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا

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ماني
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افريقيا

الدوري الإنجليزي

الكرة

ليفربول

مانى

أبدى ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي رضائه عن تواجده في المركز الرابع في استفتاء أفضل لاعب في العالم «الكرة الذهبية».
وقال «ماني» في تصريحات للموقع الرسمي للريدز، «ليفربول لديه أربعة لاعبين من بين السبعة الأوائل، وهذا معناه أننا فريق رائع يضم لاعبين جيدين.. لا يزال أمامنا الكثير لإظهاره، ونأمل أن نتمكن من إظهاره هذا الموسم».
وأضاف: «أنا سعيد وفخور للغاية باحتلال المركز الرابع.. أنا اتطلع للفوز بالجائزة؟ لما لا، ربما أفعلها.. سأبذل قصارى جهدي للفوز مع ليفربول بالدوري ودوري الأبطال.. سنرى ما سيحدث».
يذكر أن ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، نجح في التتويج بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وجاء فان ديك في الكركز الثاني ثم البرتغالي رونالدو ثالثًا.

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